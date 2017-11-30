Гидрометцентр подсчитал, сколько минут светило солнце над Москвой в декабре

Солнце светило в Москве всего 0,1 часа за весь декабрь 2017 года, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчетам, которые провели в обсерватории Московского государственного университета на географическом факультете, оказалось, что на весь декабрь продолжительность солнечного сияния составила всего 0,1 часа. 6-7 минут», – цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, ноябрь и декабрь являются депрессивными месяцами, в том числе, из-за того, что погоду определяют область низкого давления и циклоны. Кроме того, депрессии способствуют низкие облака на высоте 300 метров.



«В январе солнышко сияет, настроение сразу поднимается. За первую половину января продолжительность солнечного сияния существенно превышает его продолжительность и в ноябре и в декабре вместе взятых», – передает РИА «Новости» слова главы Гидрометцентра.

Он рассказал также, что февраль и март в европейской части России ожидаются теплыми.



«По расчетам, которые провели в Гидрометцентре уже в нынешнем году, и февраль, и март прогнозируются на европейской части России около и выше нормы», – сказал Вильфанд.

Напомним, ранее сообщалось, что декабрь в Москве оказался самым темным месяцем за всю историю.