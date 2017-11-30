В аварии автобуса в Германии пострадали почти 50 детей

По последним данным, в результате аварии с автобусом в Германии пострадали 47 человек, десять из них находятся в тяжелом состоянии, большинство раненых – подростки.

Легкие травмы получили 37 человек, десять человек в тяжелом состоянии. У пяти пострадавших травмы представляют опасность для жизни.

Этот автобус ежедневно собирает детей по окрестным деревням и отвозит их в школу в Эбербахе, сообщает DW.com

Известно, что школьный автобус съехал с дороги, столкнулся с несколькими машинами, после чего врезался в стену дома.

Ранее сообщалось, что в результате автомобильной аварии во вторник, 16 января, на юго-западе Германии пострадали 43 человека.