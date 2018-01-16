Кремль анонсировал встречу Путина по вопросу переселения из ветхого жилья

Президент Владимир Путин во вторник проведет совещание с членами правительства в Ново-Огарево по вопросу переселения россиян из ветхого жилья, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Состоится регулярное совещание с членами правительства. Сегодня достаточно большая, важная повестка дня. Профильными вопросами будут вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года, ряд других актуальных тем», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он отметил также, что профильным докладчиком совещания будет глава Минстроя Михаил Мень.

Напомним, ранее президент Владимир Путин поручил врио главы Удмуртии Александру Бречалову до конца 2017 года переселить 11 семей, в числе которых жительницу Ижевска, пожаловавшуюся в ходе прямой линии на аварийное состояние дома.