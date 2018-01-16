Пхеньян назвал «криками сумасшедшего» заявление Трампа о «большей ядерной кнопке»

КНДР назвала высказывание президента США Дональда Трампа о том, что его ядерная кнопка больше чем у Ким Чен Ына, «криками сумасшедшего», сообщают местные СМИ.

Авторы издания «Нодон синмун», предположили, что Трамп страдает от заболевания психики.

«Слова Трампа говорят о плачевном состоянии психики этого неудачника, который отчаянно пытается остановить мощное наступление нашего народа и армиие. Блеф лидера США можно сравнить с громкими криками сумасшедшего», – передает ТАСС текст статьи издания.

По мнению авторов материала, США должны «прекратить попытки шантажировать КНДР», обладающей «мощными средствами ядерного сдерживания».

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил северокорейскому народу проинформировать лидера КНДР Ким Чен Ына о том, что у главы Белого дома тоже есть ядерная кнопка, но она «куда больше, сильнее и она работает».

Также сообщалось, что группа психиатров, собравшаяся в Йельской школе медицины, разглядела у президента США Дональда Трампа «признаки паранойи и склонность к галлюцинациям», а также объявила, что его решения якобы могут представлять угрозу для страны, а сам американский лидер избежал осмотра у психиатра.