Тревога объявлена в японском городе из-за продажи рыбы фугу с ядовитой печенью

Тревога объявлена в японском городе Гамагори после того, как местный супермаркет продал пять упаковок рыбы фугу с не удаленной печенью, содержащей смертельный яд.

Об опасности употребления рыбы жителей Гамагори теперь оповещают через громкоговорители. Пока нашли только три из пяти опасных порций, передает «Интерфакс».

Рыба фугу является смертельно ядовитым деликатесом – стоимость полного обеда из нее может достигать 90 долларов. Готовить ее могут только сертифицированные повара. Печень, икра и кожа фугу содержат смертельно опасный яд тетродотоксин, антидота к которому не существует.

Несмотря на это каждый год в Японии несколько человек получают отравления, но не все случаи приводят к гибели.