Координатора штаба Навального в Хабаровске арестовали за незаконную агитацию

Суд Краснофлотского района заключил под стражу на 15 суток координатора штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексея Ворсина, который проводил повторную незаконную агитацию.

«Судом в понедельник вынесено постановление по административному делу по статье «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» в отношении Алексея Ворсина за повторное нарушение порядка организации митинга. Он арестован на 15 суток. Арест исчисляется с момента доставления его в суд», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

Решение вынесено в связи с тем, что 29 декабря до момента согласования мероприятия с органами местного самоуправления Ворсин провел предварительную агитацию среди граждан. В частности, он разместил на электронных ресурсах информацию о проведении 28 января публичного мероприятия в форме шествия и митинга.

При этом заявку на проведение митинга в Хабаровске активисты отнесли в мэрию только 15 января.

Это не первый раз, когда сторонники Навального оказываются под наблюдением правоохранителей. Так, в конце прошлого года выяснилось, что юрист штаба Навального в Ижевске был осужден за мошенничество.

Кроме того, сообщалось, что руководителями региональных штабов Алексея Навального зачастую становятся люди с крайне неоднозначной репутацией и политической позицией, в том числе сторонники украинского майдана.

Обвинения поступают и в адрес самого Навального. Так, в декабре Виталий Серуканов, который порядка пяти лет был постоянным участником всех политических кампаний Навального, заявил о «кумовстве» и несправедливости, которые развели Волков и Навальный, хотя должны с этими явлениями бороться. А бывшая сотрудница штаба Навального обвинила его команду в присвоении пожертвований.

Сам Навальный до последнего заявлял, что собирается баллотироваться в президенты, однако это невозможно, потому что у него есть судимость.

Добавим, что в конце ноября Савеловский районный суд Москвы также удовлетворил иск Михаила Костенко и обязал штаб Навального вернуть заявителю 50 тыс. рублей. Таким образом, сторонники Навального фактически признали его неспособность участвовать в выборах президента.