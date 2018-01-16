Школьный автобус врезался в стену в Германии, много пострадавших

Школьный автобус с детьми врезался в стену жилого дома в немецком городе Эбербах, полиция сообщает о 43 пострадавших, шестеро в тяжелом состоянии.

«Автобус въехал утром во вторник в стену дома», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Манхайма со ссылкой на агентство dpa.

Сообщается также о 43 пострадавших, шестеро из которых в тяжелом состоянии. Других подробностей ДТП пока не поступало.