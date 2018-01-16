Япония запланировала эвакуацию граждан из Южной Кореи в случае войны

Правительство Японии начало рассмотрение плана эвакуации своих граждан и граждан США из Южной Кореи по морю на остров Цусима в случае «непредвиденной ситуации» на Корейском полуострове, сообщили местные СМИ.

Как пишет издание «Иомиури», план разработают на случай блокировки аэропорта Сеула в случае чрезвычайной ситуацией, под которой подразумевается ракетный удар КНДР.

В этом случае граждане Японии и США должны быть эвакуированы в порт Пусан, откуда японские корабли должны доставить людей на Цусиму и далее на Кюсю, передает РИА «Новости».

Япония даже придумала способ избежать запрета со стороны Южной Кореи японским военным кораблям входить в территориальные воды страны. Для этого японское судно будет пришвартовано рядом с американским кораблем, который как союзник Японии и Южной Кореи будет выступать посредником при эвакуации.

По данным японского издания, план находится в стадии проработки. На Цусиму для изучения возможностей приема беженцев направлена делегация японских чиновников.

Напомним, ранее жителей Аляски просили пополнить запасы продовольствия и медикаментов, включая противорадиационные лекарства, в случае ядерного нападения со стороны Северной Кореи.