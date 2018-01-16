«Образцовый» полицейский в Британии оказался насильником

Двум британским полицейским предъявили обвинения в изнасиловании жертв преступлений после того, как вскрылась их переписка, сообщает The Daily Mail.

В переписке правоохранители обсуждали, как требовали от жертвы преступления заняться сексом под угрозой отказа в рассмотрении ее заявления, передает РИА «Новости».

Также Скотланд-Ярд изучает видеозаписи из СИЗО и пьяной женщиной на заднем сидении полицейского автомобиля. Помимо этого, проверяют и видеоролики, на которых стражи порядка грубо обращаются с обратившимися в полицию водителями.

Сообщается, что все эти материалы были вскрыты случайно при расследовании дела британского бизнесмена о взятках.

Оба полицейских, Эдвард Бенгри и Джон Тейлор, в настоящее время отстранены от службы. Бенгри заявил, что ничего не знает об этих видеоматериалах и сообщениях, а Тейлор комментировать ситуацию отказался.

Эдварда Бенгри признавали «прекрасным примером ценностей, которыми дорожат в Службе столичной полиции». В 2016 году он получил награду за отвагу после того, как спас задыхавшегося мальчика.