В Латвии допустили возможность штрафов за русский язык в школах

Если жители Латвии будут соглашаться со всеми решениями властей, вскоре в стране введут штрафы за разговоры на русском языке на переменах в школах, заявил сопредседатель «Русского союза в Латвии», экс-депутат Сейма Мирослав Митрофанов.

«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они «добьют» школы национальных меньшинств», – сказал Митрофанов в эфире радиостанции Baltkom, передает РИА «Новости».

«Возможно, я сгущаю краски, но, вероятно, что со временем будут штрафовать за использование русского языка в школах на переменах», – сказал Митрофанов, отметив, что если ничего не делать, «давление со стороны правых националистических партий будет возрастать».

Ранее правительство соседней Латвии рассмотрело и одобрило подготовленный министерством образования и науки информационный доклад о переводе обучения в общеобразовательных школах национальных меньшинств на латышский язык.