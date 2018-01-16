Президент Грузии в третий раз стал отцом

У грузинского президента Георгия Маргвелашвили и его супруги, художницы и актрисы Маки Чичуя, родился второй сын.

«Родился Тома Маргвелашвили», – написал Маргвелашвили на своей странице в Facebook.

Новорожденный появился на свет в понедельник в клинике Гудушаури в Тбилиси, его вес составляет 2,950 кг, передает РИА «Новости».

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Маргвелашвили стал отцом в третий раз. У него есть трехлетний сын Теймураз, а также совершеннолетняя дочь от первого брака – Анна. У первой леди Грузии еще есть дочь Машо.