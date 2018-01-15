Опубликовано видео работы сирийских танкистов изнутри Т-90

В интернете появились видеозаписи работы сирийских танкистов в танке российского производства Т-90 во время и после боев на юго-востоке Алеппо.

Записи опубликованы в блоге Дианы Михайловой в LiveJournal.

В середине ноября пропагандисты террористической группировки ИГ* разместили в Сети фотографии якобы уничтоженного ими Т-90 – впервые в истории этой машины она запечатлена с оторванной в результате детонации боекомплекта башней.

В конце октября сообщалось, что террористы ИГ впервые смогли захватить Т-90. Впрочем, по мнению специалистов, особой пользы от обладания этой машины террористы извлечь не могли.