В системе энергоснабжения спутника «Ангосат» обнаружены сбои

Ангольский спутник «Ангосат» сейчас проходит испытания, в системе энергоснабжения космического аппарата выявлены проблемы.

«Космический аппарат «Ангосат», созданный в РКК «Энергия» по заказу министерства телекоммуникаций и информационных технологий Республики Ангола, проходит запланированные летные испытания. Поступающая со спутника телеметрия позволила выявить проблему в работе аппаратуры системы электроснабжения КА «Ангосат». Специалисты РКК «Энергия» завершают обработку имеющейся телеметрической информации и готовятся провести ряд тестов», – сообщается на сайте корпорации «Энергия».

Специалисты приняли решение не осуществлять активного воздействия на спутник до его возвращения в зону радиовидимости «ввиду высокой ответственности маневров на геостационарной орбите». Также сообщается, что в ближайшее время «Ангосат» покинет зону радиовидимости средств Центра управления полетом.

Летные испытания спутника «Ангосат» запланированы на середину апреля 2018 года.

Ракета-носитель «Зенит-3Ф» с разгонным блоком «Фрегат» и первым национальным спутником связи Анголы «Ангосат-1» стартовала 26 декабря в 22.00 мск с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе «Фрегата» и «Ангосата» отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта. 27 декабря в 06.54 аппарат отделился от разгонного блока. Затем спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала. 28 декабря специалистам удалось наладить связь с ангольским спутником.