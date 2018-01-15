Напавший на пермскую школу стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что один из напавших на школу в Перми стоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

По ее словам, ситуация и личности подростков изучаются. По меньшей мере в отношении одного из них «было много вопросов», он «давно уже «кричал» о том, что ему точно нужна помощь специалистов и психологов», передает «Интерфакс».

Вечером в понедельник она посетила краевую детскую больницу, где находятся пострадавшие в поножовщине школьники, и рассказала об их состоянии.

Резню устроил 16-летний экс-ученик Лев Биджаков вместе со своим другом. Пострадали 15 человек - ученики 4-го класса и учительница, пытавшаяся защитить детей. Она получила тяжелое ножевое ранение шеи.

Мотивами преступления называют желание подростков прославиться.