Декабрь в Москве оказался самым темным месяцем за всю историю

За декабрь 2017 года в Москве ни разу полностью не показалось солнце, свидетельствуют данные синоптиков.

Как сообщает портал «Метеоновости», в декабре в Москве солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов, однако в последнем месяце 2017 года «солнце ни разу так и не показало свой ясный облик».

«Прошедший декабрь стал самым темным месяцем за всю историю наблюдений над погодой», – отмечается в сообщении.

В последний раз похожие условия наблюдались в 2000 году, когда Солнце за весь месяц появлялось на небосводе три часа.