В Совфеде пригрозили французским СМИ ответом на дискриминацию RT

К французским СМИ с государственным участием может быть применен «принцип взаимности», если подтвердится факт дискриминации в отношении телеканала RT France, заявил член Совета Федерации Андрей Климов.

«Наше посольство во Франции должно разобраться и выяснить, в чем причина таких решений», – приводит слова Климова РИА «Новости».

Он отметил, что если дипломаты поймут, что это государственная политика Парижа в отношении российских СМИ, то и для французских средств массовой информации могут применить принцип взаимности, уже предусмотренный российским законодательством.

Климов подчеркнул, что принцип взаимности можно применять для СМИ с госучастием любой страны, в которой ущемляют права российских журналистов – национальность в этом случае не является принципиальной.

«Но изначально надо разобраться в причинах решения по RT France. Мы правовое государство, и наши решения должны быть выверенными», – заключил сенатор.

Ранее в понедельник сообщалось, что журналиста RT France в понедельник снова не пустили в Елисейский дворец, где проводился брифинг пресс-секретаря французского президента Эммануэля Макрона. Аналогичная ситуация произошла в среду в Риме – тогда команда Макрона не разрешила журналистам RT France присутствовать на саммите даже при наличии аккредитации.

RT France начал вещание во Франции 18 декабря. Французские СМИ назвали телеканал орудием российской «мягкой силы».