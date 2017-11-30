Поклонская обвинила политиков в неверной интерпретации слов Путина о Ленине

Парламентарий Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская обвинила политиков в попытке исказить смысл слов президента Владимира Путина о сходстве коммунизма и христианства.

«Политики нередко интерпретируют в свою пользу определенные высказывания. Вот и сейчас произошло то же», – написала Поклонская в Facebook.

Она раскритиковала попытку неверное интерпретировать слова президента, сравнившего тело советского вождя в мавзолее с мощами святых.

«Использовать и интерпретировать «по-своему» слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со Святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе», – уточнила депутат.

Президент Владимир Путин в интервью для фильма «Валаам», отрывок которого был показан в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1», сравнил коммунизм с христианством, а помещение Владимира Ленина в мавзолей – с почитанием мощей святых.

Позже Кремль прокомментировал эти слова Путина.