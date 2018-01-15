Влетевшая в салон автомобиля льдина под Ростовом едва не убила водителя

Льдина, влетевшая в иномарку на автотрассе М-4 «Дон» под Ростовом-на-Дону, чуть не убила водителя.

Как сообщает издание DonDay, ЧП произошло 13 января около 13.00 мск с 25-летним водителем по имени Николай, который ехал на Renault Sandero. В определенный момент с крыши встречной фуры слетел кусок льда и протаранил лобовое стекло.

Водитель увернулся от льдины, получив серьезные травмы. По словам супруги пострадавшего, льдина задела голову, также от осколков у молодого человека ссадины и царапины по всему телу.

В настоящее время, как отметила жена потерпевшего, он не может встать с постели, и «если бы он не успел увернуться от льдины, то погиб».

В МВД случившееся назвали форс-мажором и закрыли дело. В свою оочередь, родственники выяснили, какой компании принадлежит большегруз и намерены добиваться от нее справедливости.