На Курилы в 2018 году проложат подводный кабель

Глава Ростелекома Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о планируемой прокладке подводного кабеля на Курилы в 2018 году.

«В рамках реализации программы развития Дальнего Востока планируем подключить Курильские острова, проложить подводный кабель. Сегодня все изыскательские работы завершены. Как только позволят погодные условия – видимо, в мае-июне, – корабль начнет эту работу. В конце 2018 года мы ее завершим, и в целом Дальний Восток будет обеспечен современной инфраструктурой», – рассказал Осеевский, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что Ростелеком считает перспективным развитии новых технологий – например, сетей пятого поколения, тестирование которых уже началось. По его словам, весной 2018 года «опытные участки» появятся в Иннополисе, «Сколково» и петербургском Эрмитаже.

На встрече с Путиным Осеевский также заявил, что стратегия развития Ростелекома на пять лет предусматривает инвестиции за счет собственных средств компании в размере более 300 млрд рублей.

«Приоритетом является дальнейшее развитие инфраструктуры. Будем развивать магистральные каналы, в том числе в коридоре Европа-Азия. Здесь Россия имеет объективные преимущества: это самый короткий путь. Поэтому мы активно взаимодействуем с нашими международными партнерами», – сказал глава Ростелекома.

Осеевский представил Путину пять главных направлений развития компании. Это дальнейшее развитие базовой инфраструктуры, расширение доступа граждан и бизнеса к цифровым технологиям, создание новых инструментов индустриального интернета, дальнейшее развитие инструментов электронного государства и информационная безопасность для нужд компании и для ее клиентов.

Напомним, в 2014 сообщалось о завершении Ростелекомом работ по прокладке подводного кабеля под Керченским проливом.