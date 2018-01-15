Кремль не стал комментировать предложение сенатора о санкциях против ВАДА

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал самому сенатору Андрею Климову, автору инициативы, прокомментировать возможность введения санкций со стороны России в отношении членов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Я рекомендовал бы вам обратиться к автору заявления», – передает РИА «Новости» слова Пескова на просьбу прокомментировать предложение председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Климова.

О том, что Россия может ввести санкции в отношении некоторых функционеров WADA после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщила со ссылкой на Климова газета «Известия». Как отмечается в материале, ограничительные меры могут быть приняты в отношении людей, которые повлияли на решение МОК относительно допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

Напомним, ранее были названы основные выгодополучатели от отсутствия российских спортсменов на зимних Играх.