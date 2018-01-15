Песков: Тему внесудебной блокировки экстремистских сайтов нужно проработать

Тема досудебной блокировки экстремистских сайтов подлежит глубокой проработке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выражая позицию Кремля.

«Я не стал бы озвучивать какую-то позицию в данном случае. Это те вопросы, которые, безусловно, подлежат глубокой проработке», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за введение в России внесудебного порядка закрытия экстремистских сайтов, что даст возможность оперативнее реагировать на пропаганду экстремизма в интернете.

Госдума 15 ноября 2017 года приняла закон, который позволяет блокировать во внесудебном порядке сайты организаций, признанных нежелательными в России.