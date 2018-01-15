Кокорин раскрыл подробности свадьбы со стрельбой из пистолета

Форвард питерского «Зенита» Александр Кокорин раскрыл подробности свадьбы, на которой он стрелял из пистолета, что вызвало неоднозначную реакцию любителей футбола.

В видеоблоге клубного телевидения Кокорин рассказал, что на свадьбе присутствовали 550 гостей.

«Причем было столько друзей, столько футболистов, все знакомые. Было весело. У них свадьба длилась два дня, а я побывал на главном мероприятии и улетел на следующий день», – рассказал Кокорин.

По словам футболиста, ему удалось успешно справиться с управлением отечественного автомобиля.

«На «Приоре» гонял. Опыт езды на советских машинах есть, так что справился. Я уже был в теплых странах и оттуда приезжал. Считай, отстрелялся и улетел», – пошутил футболист.

Напомним, ранее нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин разместил в Instagram видео, в котором стреляет из пистолета на свадьбе в Осетии у своего друга Алана Чочиева, выступающего за самарские «Крылья Советов», но после удалил его.