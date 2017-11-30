Очевидцы рассказали о поножовщине в пермской школе

Очевидцы нападения в пермской школе рассказали, что на этажах учебного заведения много крови, а учеников отпускают домой только в сопровождении родителей.

«Это было на третьем этаже, в кабинете начальных классов. Мы сидели в соседнем. Сначала были крики детей, наша учительница решила посмотреть, что случилось, вернулась и с криком приказала быстро выходить из школы. Мы побежали. Когда я обернулась, увидела молодого человека лет 19 на вид. ...Они принесли в школу нож и пытались ранить учителя. Когда бежали, на полу было очень много крови», – сообщила «Ридусу» ученица Диана Воронцова.

По словам другой ученицы, многие школьники заперлись в кабинетах.

«Были крики. Говорят, двое неизвестных зашли в младшие классы и порезали несколько человек. Учитель тоже пострадал. Многие классы заперлись в кабинетах. Детей отпускают домой, только если родители пришли. Кто-то успел выбежать, но курточки остались в раздевалке. Некоторые пятые классы до сих пор в школе. У школы очень много машин. Много крови на этажах», – рассказала ученица.

Еще одна девятиклассница рассказала, что очень испугалась и видела детей в крови. «Мы выбежали на улицу – многие без верхней одежды, кто-то зашел в раздевалку, взял ее. Потом нам сказали идти в соседнюю 133-ю школу», – рассказала девушка.

Представитель охранной фирмы «Цербер», специалисты которой первыми приехали на место ЧП, рассказал, что дети выбегали из здания школы.

«Дети разбегались во все стороны от школы, некоторые из них были окровавлены. На место выехали два экипажа предприятия, наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам. Когда прибыли экстренные службы, охранники помогли с эвакуацией детей из школы», – рассказал РИА «Новости» генеральный директор предприятия Андрей Козеев.

По его словам, виновных в драке не пришлось задерживать силой. «Преступников не пришлось задерживать с помощью силы и спецсредств, потому что они были ранены, не могли убежать, а лежали там», – сказал он.

Как отметили сотрудники торгового центра напротив школы, утром к ним прибежали окровавленные дети и объяснили, что в школе произошла вооруженная драка между учениками. «Мы первым делом нажали на тревожную кнопку, а потом вызвали экстренные службы. Пока ехала скорая, наши сотрудники успокаивали детей, дали воды, одного положили на стулья, дети были в шоковом состоянии», – заявил сотрудник торгового центра.

Напротив учебного заведения, где произошло ЧП, находится другая школа – № 133, куда эвакуировали основную часть школьников. «Со школой № 127 у нас есть договоренность, что в случае пожара мы эвакуируем детей друг другу. Сегодня часть школьников младших классов была эвакуирована в нашу школу. Мы им предоставили свободные классы, предоставили им воду. Работает столовая, дети при желании могли там покушать», – рассказал представитель школы.

Он отметил, что всех детей уже забрали родители.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек, в том числе ученики 4-го класса и их учительница, которая пыталась защитить детей и получила тяжелое ножевое ранение шеи.

По данным СМИ, 16-летние Лев Биджаков и Александр Буслидзе решили совместно организовать нападение на учебное заведение. Однако в момент атаки между юношами возникла размолвка, в результате чего они начали драться уже друг с другом. Биджакова задержали. Сейчас он находится в больнице.