Лавров ответил на вопрос о «сожалении» по поводу избрания Трампа президентом США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, сожалеет ли о том, что президентом США был избран Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон.

Отвечая на соответствующий вопрос, Лавров заявил, что «это не то, чем занимается дипломатия, – сожалеть о чем-то состоявшемся», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российская дипломатия работает с фактами, «и факты таковы, какими мы видим их сегодня», потому российский МИД делает то, что «необходимо для обеспечения интересов России в нынешних условиях».

Напомним, комментируя победу Дональда Трампа на выборах в США в 2016 году, Сергей Лавров заявил, что российский МИД готов работать с «любым президентом».