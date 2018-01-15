«Дочка» РЖД решила создать черный список пассажиров

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) предложила ввести черные списки пассажиров поездов по аналогии с авиацией, сообщил гендиректор компании Петр Иванов.

На данный момент готовятся соответствующие законодательные инициативы, передает слова Иванова РИА «Новости».

Он отметил, что безопасность пассажиров является приоритетом для ФПК, и напомнил, что у компании уже есть свои черные списки, куда входят граждане, организовавшие в поезде драку, находившиеся во время поездки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.д.

К внесенным в эти списки лицам не применяются какие-либо меры, однако проводников предупреждают об их поездке.

Также гендиректор ФПК рассказал, что в 2018 году планируется ввести в поездах услугу по сопровождению ребенка проводником.

Предполагается, что услуга будет распространяться на детей старше 10 лет. Проводник будет брать его под опеку и по прибытии передавать уполномоченному лицу.

Подобная услуга уже есть в авиации, а РЖД запустили такой сервис в поездах «Сапсан».

Кроме того, ФПК упростит для пассажиров поиск забытых в поезде вещей – компания создает программный продукт, который позволит электронным способом сообщить, что вещь забыта; эта информация будет поступать в то подразделению и тому сотруднику, который несет ответственность по данному вопросу в месте прибытия поезда.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин одобрил закон о «черных списках» авиадебоширов.