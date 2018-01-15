Ученые иисследовали уникальный для Солнечной системы метеорит

Метеорит «Гипатия», обнаруженный в Египте в 1996 году, содержит соединения, которых нет в Солнечной системе, говорится в исследовании ученых университета Йоханнесбурга.

Как пишет издание Science Alert, метеорит содержит большое количество весьма специфических углеродных соединений, которые называют полиароматическими углеводородами.

«Они являются основным компонентом межзвездной пыли, которая существовала еще до образования нашей Солнечной системы», – передает РИА «Новости» слова одного из авторов исследования Ян Крамерс.

Исследователи обнаружили в «Гепатии» вкрапления чистого металлического алюминия, который встречается в Солнечной системе в ничтожных количествах в специфических условиях. Таких, например, как жерла вулкана.

Ученые сделали вывод, что метеорит сформировался до образования Солнечной системы и при температуре ниже минут 196 градусов. Как предположили исследователи, он мог прилететь на Землю из пояса Койпера, находящегося в 40 раз дальше от Солнца, чем наша планета.

Напомним, ранее российские ученые начали создание системы раннего обнаружения опасных небесных тел.