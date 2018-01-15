Израильский самолет экстренно сел на канадской авиабазе

Израильский Boeing-747, летевший из Нью-Йорка в Тель-Авив, совершил экстренную посадку на канадской авиабазе. Несколько сотен пассажиров 12 часов просидели на заснеженной базе, прежде, чем их забрал резервный борт, сообщают СМИ Израиля.

Как передает Второй телеканал Израиля, решение о посадке на базу канадских ВВС «Гус-Бей» было принято после срабатывания сигнала о возгорании шасси.

Поскольку база не предназначена для приема пассажиров, сотни людей были вынуждены оставаться длительное время в самолете. На летное поле им выходить запретили, так как температура воздуха опустилась ниже 30 градусов, передает РИА «Новости».

Экипаж попытался устранить неполадки своими силами, но в результате перевозчик все-таки был вынужден отправить за замерзающими пассажирами резервный борт, который должен приземлиться в Тель-Авиве в районе 11.00 МСК.

Напомним, ранее вылетевший из Москвы в Махачкалу пассажирский лайнер Boeing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за отказавшего в небе двигателя.