Российским десантникам поставили задачу пройти на лыжах 7,5 тыс. км

Российские десантники в феврале планируют провести первый в истории сверхдальний лыжный переход на расстояние свыше 7,5 тыс. километров, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что мероприятие будет посвящено 100-летию образования Рязанского высшего училища ВДВ имени генерала армии В. Ф. Маргелова, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны сообщило о планах присвоить лучшим частям ВДВ наименование «ударные».

Отметим, воздушно-десантные войска традиционно являются одним из наиболее боеспособных родов войск в ВС России. Так, в апреле прошлого года командующий ВДВ рассказал, что ВДВ к 2020 году получат сотни единиц новейшей бронетехники.