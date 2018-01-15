В Париже сосчитали воюющих исламистов из Франции

В боях в горячих точках Леванта продолжают участвовать около 600 французских радикальных исламистов, еще около 300 уже были убиты, сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

По ее данным, за весь 2017 год во Францию вернулись «менее 20» боевиков, массового перемещения французских исламистов (из Ирака и Сирии) в другие страны не наблюдается, передает ТАСС.

«Тем не менее нельзя исключать, что это сделают на индивидуальной основе те или иные лица из этой категории», – заявила глава военного ведомства Франции в интервью Liberation.

Министр подтвердила, что «многие из радикальных исламистов, захваченные в плен, заявляют о своем желании быть экстрадированными во Францию». В этой связи она отметила, что «Франция намерена учитывать стремление местных властей региона самим судить этих пленных».

Отвечая на вопрос о том, что в этом случае многим из них по законам Ирака может грозить смертная казнь, политик отметила, что «во всем мире французские граждане (...) рискуют быть приговоренными к высшей мере наказания в случае, если они совершат тяжкие преступления в странах, где такая мера наказания существует». Она также посоветовала французам «не забывать, что у каждой страны есть свои правила».

Министр сообщила, что некоторые задержанные женщины, причастные к экстремистской деятельности, попросили, чтобы их детей, половине из которых менее пяти лет, репатриировали во Францию.

«Все дети и подростки из этих зон попадают под контроль французской юстиции и их передают либо в приемные семьи, либо родственникам их родителей», – сказала Парли.

Левант – общее название стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Египет, Турция), в более узком смысле – Сирии, Палестины и Ливана.

Напомним, в начале января на севере Сирии поймали вербовщицу ИГ* из Франции. После этого представитель французского правительства выступил с заявлением, разрешив судить француженок-террористок прямо в Сирии.