ФИФА осудила «расистский» твит «Спартака»

Международная федерация футбола (ФИФА) осудила сообщение московского «Спартака» в Twitter, в котором западные журналисты увидели «признаки расизма».

«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте «Спартака» в Twitter», – передает заявление федерации РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

«Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», – добавили в ФИФА.

Накануне сообщалось, что футбольный клуб «Спартак» удалил скандальное сообщение в Twitter и извинился за него.

Напомним, «Спартак» опубликовал видео, на котором защитник команды Георгий Джикия подошел к разминающимся темнокожим бразильцам и сказал: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». В клубе подчеркнули, что Джикия «никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил».

Ранее в УЕФА решили наказать молодежный «Спартак» за расизм.