Самолет в Турции выкатился за пределы ВПП и застрял над обрывом

Пассажирский самолет авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший в ночь на воскресенье из Анкары в турецкий Трабзон, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и застрял в грязи на краю обрыва.

Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что самолет остановился на середине склона, зависнув над Черным морем.

Никто из 162 пассажиров не пострадал, все они были эвакуированы, передает RT со ссылкой на Sky News.

Спасательные службы предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Выясняются причины ЧП.