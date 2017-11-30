Уроженку Воронежа жестоко убили в Голландии

В Гааге в салоне йоги обнаружено расчлененное тело уроженки Воронежа, 30-летней Юлии Ч. В убийстве подозревается муж женщины.

Супруга убитой, 40-летнего Андрей К., задержала полиция.

Местные СМИ сообщают, что во время задержания одежда мужчины была в крови, передает телеканал Рен-ТВ.

Знакомые пары рассказали, что у супругов в последнее время были разногласия. Они несколько раз расставались, но каждый раз возобновляли отношения.

Посольство России в Нидерландах подтвердило факт убийства уроженки Воронежа, отметив, что женщина в 2014 году вышла из российского гражданства, передает РИА «Новости».

О гражданстве Андрея К. пока не сообщается. Отмечается, что ему еще не предъявлены официальные обвинения.

Напомним, в июле в Испании убили гражданку России.