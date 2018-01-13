Бывшие офицеры призвали ограничить Трампа в праве на ракетный удар

Группа американских экс-военнослужащих, отвечавших за запуск ядерных ракет, призвала конгресс США ограничить право Дональда Трампа на использование ядерного оружия.

В письме, направленном конгрессу, бывшие офицеры написали, что Трамп «представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира», передает телеканал RT со ссылкой на издание CBS.

По их словам, американский лидер обладает «абсолютной властью» в вопросе применения ядерного арсенала страны, и никто не может наложить вето на его решение нанести удар по своему усмотрению.

При этом последние сообщения Трампа в Twitter говорят о том, что он опасен, поэтому необходимо создать механизмы, которые ограничили бы его право на применение ядерного оружия.

Напомним, политические противники Дональда Трампа регулярно заявляют, что президент психически нестабилен. Но психиатр не значится в числе специалистов, которые осматривали президента США.