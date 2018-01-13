Греция собралась заняться промышленным производством марихуаны

В течение нескольких недель в парламент будут внесены законопроекты об использовании фармацевтического каннабиса, для чего стране понадобится промышленное производство вещества, заявил на открытии выставки марихуаны Athens Cannabis Expo 2018 замминистра сельского хозяйства Яннис Циронис.

Организаторы выставки считают, что каннабис сможет вывести Грецию из кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

Циронис, ссылаясь на данные международных компаний по производству лекарств из каннабиса, сказал, что Греция имеет «идеальный климат» для выращивания, потому следует «воспользоваться преимуществами».

Генеральный секретарь министерства экономики и развития Эфстратиос Зафирис сообщил, что каннабис «имеет огромный потенциал», так как из него можно производить 22,5 тыс. различных продуктов, что «придаст огромный импульс промышленности Греции».

Отмечается, что правящая партия Греции СИРИЗА выступает за легализацию марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Австралии легализовали экспорт марихуаны.