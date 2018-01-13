Греция собралась заняться промышленным производством марихуаны

Взгляд
13 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:32  |  vz.ru
Разделы

Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано, и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
Перейти а раздел…

Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
Перейти а раздел…

Условия содержания в СИЗО должны быть человеческими для всех

Обычные камеры в «Матросской тишине» совсем не похожи на «VIP-номера»Фото: Шевелева Анна/ТАСС
Скандал в московской тюрьме, где для «ВИП-заключенных» были созданы камеры повышенной комфортности, заставляет задуматься о том, каковы условия содержания обычных людей в следственных изоляторах страны. Почему не признанные виновными люди должны годами дожидаться решения своей судьбы в скотских условиях?  Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко выполнил обещание усилить группировку в Донбассе изощренным методом

Территория ДНР за первую неделю нового года была обстреляна 17 раз, ЛНР – пять разФото: Stringer/Reuters
Очередное обострение в Донбассе по-своему оригинально, поскольку связано со странной передислокацией сил ВСУ. В то же время украинская группировка явно усиливается, как и пообещал Петр Порошенко незадолго до Нового года. Все не так страшно, как может показаться, однако один из участков фронта действительно внушает опасения. Подробности...
Перейти а раздел…

«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
Перейти а раздел…

Telegram останется русским

Антон Крылов, журналист
Сменив место жительства, Павел Дуров сменил язык своего Twitter и вообще начал делать вид, что Russia для него – это некая далекая северная страна, к которой он не имеет ни малейшего отношения. Но это ничего не изменит. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Мы не готовы к вызовам, озвученным в новом докладе Римского клуба

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
У древних греков была пророчица Кассандра, а у нас есть доклады Римского клуба. Если кто-нибудь не очень представляет себе, что такое Римский клуб, объяснить это можно с помощью старого уже анекдота. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Самое отвратительное слово нашей с вами современности

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Ни эти старики, ни их времена уже не вернутся. Как жаль, но что же поделать. Америке нужно обновление. Встречайте: молодой и перспективный кандидат Барак Обама! Прошло десять лет. И оказалось, что иногда они возвращаются. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа

      Лондонский пейзаж обогатился фигурой Дональда Трампа: образ президента США из музея мадам Тюссо появился у здания американского посольства. Художник изобразил главу государства в горделивой позе, держащимся за пояс брюк. Сфотографироваться с восковым Трампом может любой желающий
      Подробности...

      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
      Подробности...

      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Второй дивизион ЗРК С-400 развернули в Крыму
          Хейли потребовала «международного консенсуса» в ООН против ИранаРоссийский фильм выйдет в широкий прокат в Британии на русском языкеНа выборах президента России может появиться удлиненный бюллетеньПри попытке уйти от полицейской погони в Петербурге погибли три человека
          В вузах Одессы отменили занятия до весны из-за отсутствия отопленияЦРУ просило Моби распространять слухи о связях Трампа с РоссиейСША назвали условие применения ядерного оружияГреция собралась заняться промышленным производством марихуаны
          СМИ: Порноактрисе заплатили за молчание о связи с ТрампомВетеран умер на встрече с ГрудининымЖириновский прокомментировал данные о зарубежном счете Грудинина в 5 млрд рублейУроженку Воронежа жестоко убили в Голландии

          Главная тема


          Россияне вывели автомобильный рынок из кризиса

          «мощно использовала»


          Экс-главком ВМС Украины оценил успехи российской армии в Крыму

          сплошная ржавчина


          Плачевное состояние украинских кораблей в Крыму показали на видео (видео)

          «на очереди»


          Минобороны поддержало идею создания сверхтяжелого «транспортника»

          новая претензия


          Украинский завод заявил об огромном долге России по проекту спутника «Лыбидь»

          Особый случай


          Предприниматель из Калуги отказалась бесплатно раздавать хлеб пенсионерам из-за скандалов

          Догнали и перегнали


          Портовое хозяйство России вызывает зависть у соседей

          актуальный диалог


          Гройсман выдвинул встречное предложение Путину по возвращению техники из Крыма

          спортивный скандал


          ВАДА отреагировало на разоблачение связи Макларена с ФБР

          «компьютерный гений»


          Антон Крылов: Дуров может сколько угодно времени разговаривать и писать только по-английски

          глобальные прогнозы


          Лев Пирогов: Новый доклад Римского клуба называется «Come Оn!» («Поехали!»). А куда поехали-то?

          старикам тут не место


          Александр Васильев: Самое отвратительное слово в сегодняшнем лексиконе это «обновление»

          на ваш взгляд


          Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?

          Греция собралась заняться промышленным производством марихуаны

          13 января 2018, 13:05

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          В течение нескольких недель в парламент будут внесены законопроекты об использовании фармацевтического каннабиса, для чего стране понадобится промышленное производство вещества, заявил на открытии выставки марихуаны Athens Cannabis Expo 2018 замминистра сельского хозяйства Яннис Циронис.

          Организаторы выставки считают, что каннабис сможет вывести Грецию из кризиса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

          Циронис, ссылаясь на данные международных компаний по производству лекарств из каннабиса, сказал, что Греция имеет «идеальный климат» для выращивания, потому следует «воспользоваться преимуществами».

          Генеральный секретарь министерства экономики и развития Эфстратиос Зафирис сообщил, что каннабис «имеет огромный потенциал», так как из него можно производить 22,5 тыс. различных продуктов, что  «придаст огромный импульс промышленности Греции».

          Отмечается, что правящая партия Греции СИРИЗА выступает за легализацию марихуаны.

          Ранее сообщалось, что в Австралии легализовали экспорт марихуаны.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............