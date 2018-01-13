Орешкин: За ценные кадры на «Лидерах России» развернется драка

На Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России» развернется «драка» среди наставников за наиболее ценные кадры, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Орешкин сказал, что каждому наставнику нужно быть «максимально быстрым», чтобы нанять «наиболее ценных и полезных людей», передает РИА «Новости».

Глава Минэкономразвития добавил, что начнет изучать резюме 300 лучших участников конкурса сразу по результатам полуфинала и, возможно, встретится с некоторыми из них.

Напомним, в среду в Подмосковье открылся первый полуфинал Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Центральном федеральном округе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, говоря о требованиях, предъявляемых участникам конкурса, заявил, что лидер должен проявлять лучшие качества в экстремальных условиях, чтобы «вывести из кризиса, обеспечить прорыв, найти умные решения».

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков во время круглого стола с представителями проектов платформы «Россия – страна возможностей», состоявшего в Подмосковье в среду, заявил, что развитие человеческого капитала в стране выходит на принципиально иной уровень.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские победители Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» смогут пройти стажировку в правительстве столицы, а первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил, что конкурс станет ежегодным.

Ранее Владимир Путин заявил, что конкурс «Лидеры России» не является конъюнктурным.