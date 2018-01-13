Два человека погибли под завалами на территории шахты в Челябинской области

На территории заброшенного здания котельной в поселке Бажово, где произошло обрушение, под завалами найдены тела погибших мужчины и женщины, сообщает поисково-спасательная служба Челябинской области.

Мужчина и женщина, вероятно, «разбирали металлический каркас на металлолом», когда произошло обрушение крыши и и верхних перекрытий. Завал составил 300–400 кв м, глубина – 2,5 м. Тела уже извлечены. Погибших нашли кинологические расчеты, сообщается на сайте службы.

Обрушение произошло в котельной на территории заброшенной шахты в Копейске (Бажово входит в Копейский городской округ), передает РИА «Новости».