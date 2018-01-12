Сирийские исламисты заявили об уничтожении российского беспилотника

Повстанческая группировка «Нур-ад-дин Аз-Зенги», противостоящая правительственным войскам Башара Асада, сбила российский БПЛА, сообщают СМИ.

«Исламистская группировка противников Асада «Нур-ад-дин Аз-Зенги» сбила российский беспилотник на северо-востоке провинции Хама, где идут тяжелые бои со сторонниками сирийского режима», – сообщает Conflict Intelligence Team в Facebook со ссылкой на оппозиционное сирийское издание Medad Press.

Сообщается, что фрагмент крыла беспилотника, попавший на фото, похож на деталь российского БПЛА «Форпост».

Также в соцсетях опубликовано видео со сбитым беспилотником.

Напомним, в октябре 2017 года боевики группировки «Джаиш аль-Изза» заявили, что сбили в Сирии российский беспилотник «Тахион», и опубликовали в сети фотографии аппарата. Группировка также заявляла о сбитом близ Пальмиры российском беспилотнике «Гранат-4».