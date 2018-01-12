Пограничники спасли моряков терпящего бедствие у берегов Крыма судна

Российские пограничники в ночь на пятницу спасли двух моряков с буксира «Голд Фортуна», подавшего сигнал бедствия во время шторма в Керченском проливе.

«Поздно вечером (в четверг) на пульт службы в Керчи пограничного управления поступил сигнал SOS. Пограничный сторожевой катер выдвинулся в район мыса Кыз-Аул, где спустя некоторое время поднял на борт двух челнов экипажа буксира «Голд Фортуна», – передает ТАСС сообщение пресс-службы крымского понрануправления.

В управлении рассказали, что у буксира, который шел из Краснодарского края в Крым, во время шторма отказал двигатель и судно начало уносить в открытое море.

Спасенных моряков доставили в Керчь, их жизни и здоровье в безопасности.

Напомним, ранее пограничники Крыма спасли гражданина Украины, который на протяжении трех суток находился в открытом море на надувном батуте.