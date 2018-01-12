Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 11 копеек и составил 56,53 рубля, курс евро увеличился на 21 копейку и достиг 68,06 рубля.

Стоимость нефти марки Brent составила 69,1 доллара за баррель, передает РИА «Новости».