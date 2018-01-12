В отношении изменившего жене губернатора Миссури началось расследование

Прокурор города Сент-Луис в Миссури начал расследование в отношении губернатора американского штата Миссури Эрика Грейтенса, признавшегося в измене своей жене.

В среду вечером Грейтенс и его супруга выступили с совместным заявлением, сообщив, что политик был неверен в браке еще до избрания губернатором. Супруги решили эту ситуацию «частным образом». Также губернатор отверг заявления бывшего мужа своей любовницы, что женщину шантажировали, передает РИА «Новости».

«Обвинения в адрес губернатора Грейтенса вызывают серьезное беспокойство. Я решил открыть официальное расследование для проверки его действий. Исключительно важно, чтобы жители Сент-Луиса и всего штата могли доверять своим лидерам», – говорится в заявлении прокурора.

Грейтенс считается одним из перспективных политиков-республиканцев. Он не планирует переизбираться на пост губернатора в 2020 году.

В США супружеская измена считается крупным промахом для политика и часто приводит к отставке или мешает политической карьере.