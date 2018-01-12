Пентагон приготовился к отражению атаки «терабайта смерти»

Информационные сети Пентагона подвергаются постоянным кибератакам, и сейчас минобороны готовится отразить очередную массированную хакерскую атаку под названием «терабайт смерти», сообщил глава управления информационного обеспечения Пентагона генерал Алан Линн.

«Сейчас мы сталкиваемся с 600-гигабайтными атаками на пункты доступа к интернету и с разнообразными способами нападения, о которых нельзя было подумать ранее. Сейчас же атака, назовем ее «терабайтом смерти», уже где-то рядом. Мы готовы к ней», – передает ТАСС слова Линна.

Он отметил, что у минобороны США, а в ведомстве около 3,2 млн пользователей, имеет достаточно ресурсов для защиты от хакеров.

Напомним, ранее в пятницу эксперты из США заявили об угрозе атаки «российских хакеров» во время ОИ.