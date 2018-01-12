Госдеп отверг упреки в недостаточной борьбе с «российской дезинформацией»

Заместитель госсекретаря США по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивен Голдстин прокомментировал доклад американских сенаторов о якобы имевшем место «вмешательстве» России во внутреннюю политику других стран.

В докладе администрацию Трампа упрекнули в том, что она не предпринимает должных мер для противодействия «российской пропаганде», передает ТАСС.

Госдеп в ответ заявил, что «воспринимает угрозы дезинформации очень серьезно», а Центр глобального взаимодействия активно ведет борьбу с пропагандой и «проделывают выдающуюся работу».

По словам Голдстина, Госдеп уважает члена Сената США Бена Кардина, но не согласен со словами сенатора о том, что «госдепартамент и администрация бездействуют».