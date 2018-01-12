Москва напомнила Риге о голосовании в Латвии 22 тыс. россиян

Посольство России назвало «обескураживающим» решение Риги, согласно которому в Латвии избирательные участки на предстоящих выборах президента России разрешается открыть только в российских диппредставительствах.

Посольство в Facebook отвергло доводы Латвии о принципе взаимности, указав, что «явка на последних выборах в Сейм в четырех латвийских дипломатических представительствах в России составила менее 500 человек». При этом в 2012 году на территории Латвии в выборах президента России участвовали почти 22 тыс. человек.

Посольство подчеркнуло, что МИД Латвии затруднил «реализацию избирательных прав» живущих в республике россиян. В частности, в отдаленных регионах российские дипломаты собирались организовать «выездные досрочные голосования».

«Подобные действия противоречат декларируемому официальной Ригой курсу на выстраивание прагматичных отношений с Россией», – говорится в сообщении.

В посольстве выразили уверенность, что россияне смогут «преодолеть созданные препятствия» и проголосовать.

Напомним, Латвия отказала Москве в открытии дополнительных избирательных участков.