СМИ: Данные смартфона помогут доказать вину убийцы в Германии

В деле об изнасиловании и убийстве девушки в Германии важным доказательством может стать информация приложения Apple Health на смартфоне подозреваемого, сообщают СМИ.

В сентябре полиция задержала беженца афганского происхождения Хуссейна К., которого подозревают в убийстве девушки в 2016 году во Фрайбурге. Обвинению не хватало доказательств, пока эксперты не взломали смартфон подозреваемого – мужчина отказывался предоставить пароль от устройства, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

Apple Health в фоновом режиме записывает физическую активность владельца смартфона. Приложение на смартфоне Хуссейна К. зафиксировало «подъем по лестнице» в то время, когда он, по версии полиции, сбрасывал тело в реку. Следователи повторили предполагаемые действия подозреваемого и установили, что тот действительно мог спускаться к реке и подниматься обратно.

Данные приложения также показали, что задержанный долгое время провел на месте преступления.

Портал Vice Motherboard со ссылкой на экспертов пишет, что такой вид доказательств в последнее время стал все чаще использоваться в правоохранительных органах.