Издание BuzzFeed утверждает, что Россия причастна к гибели 9-14 человек на территории Великобритании, включая смерть Бориса Березовского.

Само издание со ссылкой на свое расследование заявляет о девяти «убийствах», но пишет, что разведка США подозревает причастность Москвы к 14 смертям.

В список «жертв убийств» вошли Бадри Патаркацишвили и Юрий Голубев (смерть в результате сердечного приступа в обоих случаях), Стивен Мосс (сердечный приступ), Стивен Кертис (авиакатастрофа), Пол Касл, Робби Кертис, Джонни Эличаофф и Cкот Янг (четыре случая суицида), пишет BuzzFeed.

Всмомнили в BuzzFeed и о смерти Александра Литвиненко.

BuzzFeed со ссылкой на старшего советника по национальной безопасности британского правительства заявляет, что с «организованной Россией преступностью» Лондон не стал бороться, испугавшись способности Москвы нанести Великобритании «огромный ущерб», в частности, через кибератаки и «мобилизацию российского населения Британии».

Березовский ушел из жизни в пригороде Лондона 23 марта 2013 года. Вскрытие показало, что причиной смерти стало удушение. Отсутствие следов насилия и тот факт, что рядом с телом был обнаружен шарф, позволили сделать предположение о повешении. Как выяснилось, к концу жизни Березовский оказался «безнадежным банкротом».