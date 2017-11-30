Эстония отвергла возможность сноса советского мемориала в Таллине

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в четверг заявил, что правительство страны не собирается демонтировать советский мемориал Маарьямяэ в Таллине.

«Ничего ломать не будут. Наверняка нет. Правда, объект нуждается в консервации и дополнительных инвестициях. Его нужно привести в порядок», – сказал Ратас на пресс-конференции, передает «Интерфакс».

В субботу стало известно, что мемориал Маарьямяэ, установленный в Таллине в память о павших за советскую власть, может быть частично снесен из-за угрозы разрушения. Сообщалось, что стоимость реставрации мемориала может составить 1 млн евро. При этом мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 метров, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии.

На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция «Негаснущее пламя». Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня.

На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.