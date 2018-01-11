Летевшую работать моделью в Японии девочку-подростка сняли с рейса в Хабаровске

В Хабаровске полиция сняли с авиарейса четырнадцатилетнюю жительницу Хакасии, которая без родителей собиралась лететь в Японию для работы в модельном агентстве, сообщили в управлении МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу.

«Инспекторам по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что в аэропорту города Хабаровска находится 14-летняя девушка, прибывшая из Республики Хакасия. Подросток пытается произвести посадку на авиарейс, вылетающий в Японию. Транспортным полицейским несовершеннолетняя пояснила, что планировала работать в японском модельном агентстве», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что несовершеннолетняя жительница Хакасии вылетела самолетом из Абакана в Красноярск, а затем в Хабаровск, откуда собиралась лететь в Токио, не имея разрешительных документов.

В МВД сообщается также, что родители девушки являются бизнесменами и «к подобным самостоятельным путешествиям относятся положительно».

Правоохранители поместили подростка в Центр оказания помощи семье и детям в Хабаровске, откуда позже девушку забрали родители.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних часто сталкиваются с безответственным отношением родителей к своим детям. Они считают, что ребенок, достигший возраста 14 или 15 лет вполне взрослый, и может самостоятельно принимать решения. Только за последние два года транспортные полицейские вернули в семьи детей из Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областей и Республики Белоруссия», – заявила начальник отдела по делам несовершеннолетних Хабаровского линейного управления МВД на транспорте Марина Пискунова.

Напомним, 27 октября 14-летняя модель из России скончалась в Китае из-за множественной дисфункции внутренних органов в шанхайской больнице, куда ее госпитализировали с высокой температурой. Позднее в генконсульстве России в Шанхае выразили беспокойство деятельностью посреднических компаний, отправляющих на работу в Китай несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оформления медстраховки.