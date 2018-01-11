Весельницкая назвала условия дачи показаний по «российскому делу» в США

Адвокат Наталия Весельницкая, ставшая фигурантом дела о якобы российском вмешательстве в выборы в США, заявила о готовности дать показания американскому конгрессу при условии обеспечения ее безопасности.

«Все эти грязные инсинуации, домыслы, интриги... позволяют мне определенным образом остерегаться обычного пересечения границы», – сказала адвокат в интервью RT.

Весельницкая сообщила, что когда встал вопрос о ее показаниях, она направила в сенат США запрос о том, «что, если потребуются мои показания в виде личного присутствия, то, если вы мне не обеспечите безопасность передвижения и возвращения в страну (Россию), я предлагаю вам рассмотреть вопрос о видеопоказаниях».

Она отметила, что после передачи ответов на 174 вопроса, которые были опубликованы американскими СМИ, она так и не получила повестку от конгресса США.

«Я предполагаю, что в принципе... они знают все ответы, которые я могу дать, поэтому они им невыгодны», - сказала адвокат, передает «Интерфакс».

В декабре Весельницкая, занимавшаяся частным расследованием деятельности управляющей компании Hermitage Capital и ее главы Уильяма Браудера, выразила уверенность, что информацию о ее встрече с сыном президента США Дональдом Трампом готовили и выпустили целенаправленно.