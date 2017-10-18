Захарченко объявил об участии в выборах президента ДНР

Выборы главы самопровозглашенной Донецкой народной республики запланированы на осень 2018 года.

«Выборы будут в 2018 году осенью. И Захарченко идет на выборы в 2018 году», – заявил сам глава ДНР Александр Захарченко, передает РИА «Новости».

Захарченко заявлял о намерении участвовать в выборах главы ДНР еще в октябре.

Напомним, первые всеобщие выборы главы ДНР состоялись в республике 2 ноября 2014 года. Захарченко набрал 78,9% от числа действительных бюллетеней, вице-спикер Союзного парламента Новороссии Александр Кофман – 11,45%, депутат Народного совета ДНР Юрий Сивоконенко – 9,6%.