Кремль подтвердил обсуждение контактов России и Палестины на высшем уровне

Разговор о возможных контактах глав России и Палестины ведется, но точные сроки пока не определены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно ведется разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точных сроков пока не определено. Когда они будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он рассказал также, что контакты России, Ирана и Турции необходимы для процесса реализации договоренностей о зонах деэскалации в Сирии.



«Процесс реализации договоренности о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности, подготовка национального конгресса в Сочи требуют постоянных контактов на различных уровнях – на экспертном, на высоком, на ином. Эти контакты осуществляются, и, конечно, такой тесный диалог будет продолжаться», – сказал Песков, комментируя информацию о вызове в Турции послов Ирана и России.

Напомним, во вторник МИД Турции вызвал послов России и Ирана из-за сообщений о нарушении границы зоны деэскалации в Идлибе сирийской армией.